Već u 14. minutu bilo je 2:0, a strelac je bio Antoan Grizman. A onda je usledio šou Ademole Lukmana i Hulijana Alvaresa. Prvo je Argnetinac asistirao Nigerijcu u 33. minutu za 3:0. A u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena uloge su se obrnule i Alvares je zakucao loptu u gol za ogromnih 4:0.