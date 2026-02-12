Slušaj vest

Sve golove Atletiko je postigao u prvom poluvremenu!

Za Barselonu je sve krenulo naopako od šestog minuta, kada je tragičar Erik Garsija, posle velike greške postigao autogol.

Već u 14. minutu bilo je 2:0, a strelac je bio Antoan Grizman. A onda je usledio šou Ademole Lukmana i Hulijana Alvaresa. Prvo je Argnetinac asistirao Nigerijcu u 33. minutu za 3:0. A u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena uloge su se obrnule i Alvares je zakucao loptu u gol za ogromnih 4:0.

Barsa je postigla gol u 52. minutu, ali posle VAR provere odlučeno je da gol Kubarsija na kraju bude poništen.

Revanš meč na programu je 3. marta na "Nou Kampu".

