Raspored u Ligi nacija je objavio Fudbalski savez Srbije.

Tri dana kasnije, 27. septembra, Srbija će u okviru Grupe A2 ugostiti i selekciju Holandije.

Fudbalere Srbije potom čekaju dva gostovanja - 1. oktobra će igrati u Nemačkoj, pa potom u Holandiji tri dana kasnije.

Preostale dve utakmice Srbija igra 13. novembra kada će biti domaćin Nemačkoj, a poslednji susret je na programu u Grčkoj, 16. novembra.

Nokaut faza i baraži biće žrebani nakon završetka grupne faze, u novembru.

