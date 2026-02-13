Slušaj vest

Nikolić je dodao da on i saigrači imaju razloga da veruju u pobedu ako budu igrali sa energijom, disciplinom i samopouzdanjem.

"Čukarički je kvalitetna i organizovana ekipa, godinama su u vrhu srpskog fudbala i sigurno nas očekuje zahtevna utakmica. Imaju brze i tehnički potkovane igrače, znaju da kazne svaku grešku, tako da moramo da budemo maksimalno koncentrisani svih 90 minuta", rekao je Nikolić za klupski sajt.

Fudbaleri Vojvodine gostovaće u subotu od 17.00 Čukaričkom, u utakmici 23. kola Super lige Srbije.

Novosadski tim je treći na tabeli domaćeg šampionata sa 46 bodova, dok je Čukarički na šestoj poziciji sa 30 bodova.

"Naravno, verujem u naš tim i u ono što radimo. Ako budemo igrali sa energijom, disciplinom i samopouzdanjem koje smo pokazali u prethodnim mečevima, mislim da imamo razloga da očekujemo pozitivan rezultat. Naš cilj je jasan - idemo uvek na pobedu, bez obzira na protivnika", rekao je Nikolić.

Desni bek Vojvodine je naveo da njegova ekipa ove sezone ima više sigurnosti u igri, da zna šta hoće na terenu i da se drži plana.

"Samopouzdanje dolazi iz rada, iz dobrih rezultata, ali i iz međusobnog poverenja. Imamo dobru atmosferu u svlačionici, svi dišemo kao jedan i to se prenosi na teren. Prošle sezone su nam možda falili kontinuitet i vera u sebe u nekim ključnim momentima, ali sada delujemo zrelije i stabilnije", rekao je Nikolić.

"Ipak, svesni smo da tek treba da potvrdimo do kraja sezone, tada se svode računi", dodao je on.

Nikolić je u Vojvodinu stigao leta 2024, a krajem prošle godine produžio je ugovor do 2028. godine.

"Pre svega, produžetak ugovora za mene je velika čast i potvrda da klub veruje u mene. Kada sam došao u Novi Sad, imao sam jasnu želju da se nametnem, da pomognem timu i da ostavim trag u dresu Vojvodine. Mislim da sam u prethodnom periodu pokazao ozbiljnost, rad i posvećenost, ali sam isto tako svestan da uvek može bolje", rekao je on.

Istakao da je zadovoljan onim što je iza njega, ali da je još motivisaniji zbog onoga što tek dolazi.

"Osećam se lepo ovde, Vojvodina je veliki klub i obaveza je da u svakom trenutku daješ maksimum", rekao je Nikolić.

Bonus video: