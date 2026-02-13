Slušaj vest

Ipak, po završetku ove utakmice ne priča se o rezultatu, već o nekim sudijskim odlukama. Iz Barselone smatraju da su oštećeni, pre svega u 52. minutu kada je poništen gol Kubarsija.

1/4 Vidi galeriju Atletiko Madrid - Barselona detalji sa meča odigranog u polufinalu Kupa kralja Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U prilično konfuzonoj situacija nakon udarca Fermina Lopeza, lopta se odbila do Kubarija, koji ju je sproveo u mrežu, a sudija Huan Marinez Munuera je nakon konsultacije sa VAR tehnologijom odlučio da poništi pogodak zbog ofsajda u kom se našao Levandovski. Kada se sve malo bolje pogleda, veliko je pitanje da li je i Poljak bio u nedozvoljenoj poziciji.

Iz Sudijske komisije je stiglo objašenjenje da su linije za ofsajd, usled velike gustine igrača, crtane ručno što je sasvim izvesno uticalo na konfzuju prilikom konačne odluke.

Ovaj propust nije jedina sudijska odluka koja je unela gnev u redove Barselone budući da u katalonskom klubu smatraju da je fudbaler Atletika Đulijano Simeone zaslužio isključenje nakon starta nad Baldeom, dodajući da je Erik Garsija prestrogo isključen.

Mnogi su kritikovali sudijske odluke, a najdalje je otišao Frenki de Jong.

- Video sam sve posle i jasno može da se vidi da nije bilo ofsajda. Vidi se kad je Fermin šutirao, da je protivnički defanzivac metar iza Roberta. Vrlo čudno. I sudija čeka. Nema sliku ispred sebe. Ali VAR ima. I ako ono što sam video nije AI (veštačka inteligencija, prim.aut), ako je ovo prava fotografija, onda je ovo skandal - istakao je on.

Da li će arbitri biti kažnjeni videćemo u danima koji su pred nama...

BONUS VIDEO: