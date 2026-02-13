Slušaj vest

Vezista Vojvodine Marko Veličković potpisao je danas novi ugovor sa „starom damom“ do 2029. godine.

Talentovani fudbaler u Vošu je došao pre dve godine u julu i za relativno kratko vreme je uspeo da pokaže i dokaže svoje kvalitete. Ne samo da je izborio svoje mesto u timu, već je svojim partijama koje sve češće uključuju golove i asistencije, opravdao očekivanja i poverenje koje stručni štab i klub imaju u njega.

– Ovo je veliki dan za mene, osećam se prelepo povodom potpisa novog ugovora. Želim da se zahvalim klubu na poverenju koje je ukazano u mene ovim potezom. Verujem da ćemo se radovati velikim uspesima u narednom periodu – prve su reči Veličkovića po produžetku saradnje.

Foto: FK Vojvodina

On je naglasio da razmišlja samo o nastupima u dresu „stare dame“.

– Plan za budućnost je jasan. Ekipa sjajno radi, ja dajem uvek sve od sebe i nadam se da ćemo doneti pehar u Novi Sad. Ovaj tim i ova porodična atmosfera koju smo napravili, to sigurno zaslužuju. Vredno ćemo raditi da nam se snovi ostvare. Ipak, idemo dan po dan, utakmicu po utakmicu, jer samo tako možemo ispuniti zacrtane ciljeve – dodao je Marko.

