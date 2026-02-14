Slušaj vest

Crvena zvezda će od 17 časova igrati protiv Železničara na stadionu u Pančevu.

Crveno-beli nakon zanimljivog gostovanja u Kupu Srbije nastavljaju borbu za odbranu titule i na dobrom su putu pošto su uoči 23. kola bili na prvom mestu sa 51 bodom, jednim više od drugoplasiranog Partizana.

Budućnost Dobanovci - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Sa druge strane, Železničar ove sezone beleži fantastične rezultate i zauzima četvrto mesto sa 37 bodova.

Tekstualni prenos iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".

