Juventus već sezonama luta daleko od trke za Skudeto, a nekadašnji golgeter Italije, Paolo Di Kanio, smatra da zna kako da se probudi napad „Stare dame“.

Ipak, njegovo rešenje nije Dušan Vlahović. Bivši as koji je nosio dresove brojnih evropskih klubova ne vidi srpskog reprezentativca kao dugoročno pravo rešenje u Torinu, već bi ofanzivu poverio špicu Galatasaraja, a to je Viktor Osimen.

On je uveren da bi upravo takav profil napadača doneo potrebnu oštrinu i golgetersku sigurnost torinskom velikanu.

- Juventusu nije potreban Vlahović, nego igrač poput Viktora Osimena. Napadač sa izraženom fizičkom snagom, dobrim vertikalnim trčanjem i sposobnošću da saigrače uključuje u igru. Ne znam u kakvom stanju će biti Dušan kad se oporavi od povrede, s obzirom na to da postoji mogućnost da napusti klub.

Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari

A najveća prednost Vlahovića jeste..

- Ukoliko bi ostao i dočekao sezonu spreman, on je pogodan za stil igre Juventusa. Uprkos svim manama, kad je u pitanju igra u šesnaestercu, niko nije lukaviji od Vlahovića.