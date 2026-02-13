Slušaj vest

Kao što je Kurir pisao, Crvena zvezda prodala je Aleksu Damjanovića u Bajer Leverkuzen, a sada je stigla i zvanična potvrda.

Aleksa Damjanović Foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Nemački gigant predstavio je mladog napadača objavom na društvenim mrežama, te je jasno da će Damjanović karijeru dalje graditi kao fudbaler Bajera.

- Ulaganje u budućnost. Aleksa Damjanović! Aleksa Damjanović će se ovog leta pridružiti Bajeru. Sedamnaestogodišnji reprezentativac do 19 godina stiže iz Crvene zvezde, visok je 198 centimetara i doneće puno energije i odličnu završnicu. Dobrodošao, Aleksa - stoji u objavi Bajera.

 BONUS VIDEO:

Himna Lige šampiona na Budućnost Dobanovci - Zvezda Izvor: Arena 1 Premium