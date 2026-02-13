Slušaj vest

Upamekano (27) je stigao u Minhen u sezoni 2021/22. iz Lajpciga, a sa Bajernom je do sada osvojio tri titule u Bundesligi i tri nemačka Superkupa. U dresu bavarskog kluba odigrao je 180 takmičarskih utakmica, postigao šest golova i upisao devet asistencija.

Generalni direktor Bajerna Jan-Kristijan Drezden istakao je da je Upamekano u Minhenu izrastao u vrhunskog igrača, dok je član uprave za sport Maks Eberl naglasio da je francuski štoper jedan od oslonaca ekipe i primer razvoja igrača unutar kluba.

Sportski direktor Kristof Frojnd ocenio je da Upamekano svojim kvalitetima, brzinom, snagom i čitanjem igre, savršeno odgovara stilu Bajerna i da se profilisao kao defanzivac svetske klase i lider u svlačionici.

Sam fudbaler poručio je da je srećan zbog produžetka saradnje i da sa timom ima velike ciljeve, uz želju da osvoji još trofeja.

Upamekano je za reprezentaciju Francuske upisao 35 nastupa i dva gola, osvojio je Ligu nacija 2021. godine, a bio je deo tima koji je igrao finale Svetskog prvenstva 2022. protiv Argentine.