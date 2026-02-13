Fudbalski klub Vojvodina sa objavio da je novi član „stare dame“ – Kornel Suč.
Fudbal
U NOVI SAD STIGLO POJAČANJE IZ ENGLESKE! Vojvodina dovela sjajnog štopera!
Ovaj 24-godišnji mađarski internacionalac u Vojvodinu stiže iz Engleske, pošto je od leta 2024. godine nastupao za Plimut.
Rođen je u Miškolcu 24. septembra 2001. godine, ponikao je u Diošđeru, a potom je odigrao jednu sezonu za Kečkemet pre nego što je otišao u Englesku.
On je prošao sve mlađe selekcije reprezentacije Mađarske, a takođe je debitovao i za A tim.
Suč igra na poziciji štopera i odmah će se staviti na raspolaganje šefu stručnog štaba Miroslavu Tanjgi.
