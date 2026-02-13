Slušaj vest

Ovaj 24-godišnji mađarski internacionalac u Vojvodinu stiže iz Engleske, pošto je od leta 2024. godine nastupao za Plimut.

Rođen je u Miškolcu 24. septembra 2001. godine, ponikao je u Diošđeru, a potom je odigrao jednu sezonu za Kečkemet pre nego što je otišao u Englesku.

OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina

On je prošao sve mlađe selekcije reprezentacije Mađarske, a takođe je debitovao i za A tim.

Suč igra na poziciji štopera i odmah će se staviti na raspolaganje šefu stručnog štaba Miroslavu Tanjgi.

Marko Veličković.jpg
Lazar Nikolić
Zbiljic-Borac-1200x890.jpeg
Miroslav Tanjga

Vojvodina gol za 30 sekundi Izvor: Arena 1 Premium