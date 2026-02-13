Slušaj vest

"OFK Beograd dobro selektiran tim. Cenim ih poštujem kao klub. Specifični su, imaju dušu. Nekada sam tamo igrao. Znaju da igraju na rezultat, ne plaše se protivnika i atmosfere, imaju odličnog trenera. Moramo da uđemo maksimalno motivisano i angažovano, da igrači ispune sve što budem tražio od njih", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

Novi Pazar je peti na tabeli sa 33 boda, četiri vise od osmoplasiranog OFK Beograda.

"Debitujem i od mene se očekuje čarobni štapić, ali na terenu nisam ja već igrači. Zadovoljan sam što sam došao ovde, zadovoljan sam i kako smo radili ova tri dana, pristupom i atmosferom. Nadam se da će tako biti i posle utakmice, ali moram da pozovem na oprez", naveo je Lalatović.

"Protiv lučanske Mladosti i Čukaričkog su od mogućih šest bodova uzeli četiri, što govori o kvalitetu OFK Beograda. Idemo da dobijemo svaki duel, da probamo da odmah iskoristimo prvu priliku. Pozivam publiku da dođe u što većem broju", dodao je on.

Štoper Ensar Brunčević neće konkurisati zbog kartona, dok je krilni fudbaler Bob Omoregbe na treningu povredio zadnju ložu.

"Ostali su zdravi i spremni. Mislim da će biti obostrano otvoreno. Nama treba pobeda, treba i njima. Ne verujem da će biti nekih kalkulacija. Idemo na pobedu, ali i oni će jer poznajem Jovana Damjanovića. Pobediće ekipa koja bude imala bolji dan, koja bude manje grešila i bolje koristila šanse", ocenio je Lalatović.

Novi Pazar je jesenas protiv OFK Beograda u Staroj Pazovi ostvario trijumf od 2:0.

"Naša najbolje izdanje, uz meč protiv Radnika iz Surdulice. Biće slično i sada. Vidimo našu šansu. Daćemo 200 odsto da dobijemo. Tamo smo bili dosta agresivniji, dobro otvorili. I sada je to cilj. Ako uđemo kako treba, kao što je bilo u većem broju utakmica, mislim da ćemo dobiti", zaključio je štoper Novog Pazara Jovan Marinković.

(Beta)