Hrvatski fudbalski trener Igor Tudor će privremeno preuzeti klupu Totenhema do kraja sezone, nakon što je Tomas Frank otpušten dok je klub zauzimao 16. mesto u Premijer ligi, preneli su britanski mediji.
Fudbal
HRVAT NA KLUPI "PEVACA" Igor Tudor privremeno preuzima Totenhem
Slušaj vest
Prema izvorima, postignut je usmeni dogovor, a preostali detalji ugovora tek treba da se finalizuju. Tudor će se u London vratiti iz Hrvatske kako bi počeo sa pripremama, a svoj prvi meč vodiće na severnolondonskom derbiju protiv Arsenala naredne nedelje, prenosi Skaj Sport.
Hrvatski stručnjak, poznat po taktici sa tri igrača u odbrani, dolazi sa reputacijom stručnjaka za stabilizaciju timova u kriznim situacijama i prethodno je trenirao Juventus, Lacio, Marsej, Galatasaraj i Udineze.
Totenhem će tokom leta tražiti stalnog naslednika Franka, dok Tudor preuzima ulogu "vatrogasca" sa ciljem da klub zadrži u Premijer ligi. Tim je u prethodnih 17 ligaških utakmica ostvario samo dve pobede.
(Beta)
Reaguj
Komentariši