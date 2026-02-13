Slušaj vest

Prema izvorima, postignut je usmeni dogovor, a preostali detalji ugovora tek treba da se finalizuju. Tudor će se u London vratiti iz Hrvatske kako bi počeo sa pripremama, a svoj prvi meč vodiće na severnolondonskom derbiju protiv Arsenala naredne nedelje, prenosi Skaj Sport.

Hrvatski stručnjak, poznat po taktici sa tri igrača u odbrani, dolazi sa reputacijom stručnjaka za stabilizaciju timova u kriznim situacijama i prethodno je trenirao Juventus, Lacio, Marsej, Galatasaraj i Udineze.

Totenhem će tokom leta tražiti stalnog naslednika Franka, dok Tudor preuzima ulogu "vatrogasca" sa ciljem da klub zadrži u Premijer ligi. Tim je u prethodnih 17 ligaških utakmica ostvario samo dve pobede.

(Beta)