Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je da je zadovoljan nakon pobede nad Budućnošću iz Dobanovaca u Kupu.

"Pun stadion, prijatan fudbalski ambijent. Zadovoljan sam odnosom igrača, jer takav ambijent može da zavara i opusti, ali bitna je bila motivacija i da idemo dalje. Meč protiv Budućnosti je već istorija", rekao je Stanković, a preneo klub.

On je posebno pohvalio Tomas Handela za gol iz slobodnog udarca.

"Drago mi je zbog Tomasa, retko postiže golove iz slobodnih udaraca, a ovaj je bio maestralan. Nadam se da ćemo biti još konkretniji u tim segmentima", rekao je strateg crveno-belih.

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu od 17 časova gostovati ekipi Železničara u Pančevu u okviru 23. kola Superlige Srbije.

"Radi se o odličnoj ekipi koja ne odustaje od svoje igre, bez obzira na rezultat ili protivnika. Biće zahtevna utakmica taktički, mentalno i fizički, ali smo spremni. Nadam se da će i u Pančevu biti 'naš' ambijent. Treba nam vetar u leđa jer ulazimo u seriju važnih utakmica" izjavio je Stanković.

Analizirajući protivnika, istakao je da se fokusiraju na celokupnu timsku igru i taktičke zamisli Železničara, kako bi ih neutralisali na terenu.

Govoreći o treninzima na veštačkoj travi, Stanković je rekao: "Nismo trenirali posebno na veštačkoj podlozi jer je adaptacija bitna od prvog minuta. Teren je isti i za nas i za protivnika, potrebno je samo da igramo našu igru".

Na kraju, Stanković se osvrnuo na zdravstveni bilten i stanje Mirka Ivanića: "Videćemo. Sve ide bolje nego što smo očekivali. Želimo da Mirku povrede ostanu iza njega i da se oporavi kako bi sezonu završio na najbolji način", zaključio je Stanković.