Na Stadionu FK Torlaka se radilo i to skoro bez pauze.

Najvrednija su bila deca omladinske škole, koja je bukvalno radila bez pauze, a sve u cilju da bi bili što konkurentniji u nastavku takmičenja, kao i da bi ispunili ciljeve uprave koje su dobili na početku. A ciljevi FK Torlaka su uvek na najvišem nivou, a to je ulazak u viši rang svih selekcija.

Zacrtani ciljevi su bili realni, a to tabela i potvrdjuje, selekcija kadeta je na 1 mestu, a omladinaca u samom vrhu.

Što se tice prvog tima, da se na Torlaku odlično radilo potrvrdjuju dva istorijska transfera - ni manje ni vise nego Super liga. Sa naših prostora to je Radnik iz Surdulice, gde je otišao hitronogi napadač Andrija Milićević, a drugi transfer van granica i to Super liga Malte, Mihajlo Stevanović. Ovim putem jos jednom im čestitamo i želimo dalji uspeh u karijeri. Uprava je adekvatno reagovala i sa par odličnih mladih igrača izvršila dopunu selekcije. Prelazni rok nije još uvek završen, tako da se još uvek radi na potencijalnim pojačanjima u igračkom kadru.

Formirana je mlada i potentna ekipa, na čelu sa fantasticnim mladim stručnjakom. Srdjan Bugarski je radio uspešno u najjačim sistemima, omladinski pogon Crvene Zvezde, Voždovca, a seniorski van granica Srbije, prvoligaša Slovenije FK Mura. Uz njega je Filip Garić, kao i novi treneri Radinović Petar i Trivić Miloš, sa kondicioni trenerom Lazarom Denićem.

Na čelu golmanske akademije FK Torlak su Darko Mladenović i Filip Stević, a novi sportski direktor je Lazar Radović.

Prvi deo sezone smo zavrsili na 4 mestu i sa zaostatkom od 9 bodova. Ne odustajemo od 1 mesta i najavljujemo agresivan, direkran i atraktivan fudbal na Torlaku s’ proleća, pa ćemo na kraju i sumirati.

Prestoji drugi deo priprema, na kojima FK Torlak ima 3 baze ove godine.

Najmladji su na obroncima Kosmaja u prelepom izdanju internacionalne skole Sopot Hill, koja radi po najvišim standardima obrazovanja, u prelepom okruženju prirode.

Selekcije pionira i kadeta ide u toplije krajeve. Omiljena destinacija Srba - Grčka i plaže Paralije koje imaju odlične terene za jedan dobar rad.

Prvi tim će nakon odličnog rada na Torlaku krenuti put mini priprema ka Makedoniji u periodu od 13.02.-16.02. i odigrati 2 kontrolne utakmice sa prijateljskim timovima iz Makedonije, a nakon toga sledi i generalna proba u Beogradu 21.02. sa Metalcem iz Gornjeg Milanovca.