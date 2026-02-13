Slušaj vest

Kao što smo ranije pisali, biser Crvene zvezde Aleksa Damjanović, postao je novi član moćnog Bajera iz Leverkuzena!

Nemački gigant predstavio je mladog napadača objavom na društvenim mrežama, te je jasno da će Damjanović karijeru dalje graditi kao fudbaler Bajera.

- Ulaganje u budućnost. Aleksa Damjanović! Aleksa Damjanović će se ovog leta pridružiti Bajeru. Sedamnaestogodišnji reprezentativac do 19 godina stiže iz Crvene zvezde, visok je 198 centimetara i doneće puno energije i odličnu završnicu. Dobrodošao, Aleksa - stoji u objavi Bajera.

U suprotnom pravcu, kako prenosi "Meridian sport", talentovani Valentino Zakse, na korak je do Crvene zvezde!

Reč je o krilnom napadaču rođenom 2008. godine koji će kroz utakmice juniorske selekcije Zvezde pokušati da se izbori za prekomandu u prvi tim.

Momak koji ima srpsko i nemačko državljanstvo je prethodno nastupao za omladince Duisburga, a sada se vraća u zemlju iz koje je poreklom, u nameri da se dokaže najtrofejnijem klubu.

