Kapije stadiona biće širom otvorene, a besplatne ulaznice mogu se u subotu preuzeti od 11 časova, na glavnoj blagani na ulazu na stadion. Biće otvorena severna i tribine zapad 1 i zapad 2.

-Radilo smo dobro ove nedelje, kao i prethodne, da se ne ponavljam. Imamo nekih sitnih povreda, da ne otkrivamo sada šta i kako, a posle današnjeg dana ćemo znati sa kojim timom ćemo izaći. Što se ekipe Radničkog tiče, sjajna ekipa, sjajni pojedinci, sa trenerom koji je osvajao trofeje i koji zna šta radi. Počeli su sezonu na sjajan način, iz dve derbi utakmice uzeli četiri boda i očekuje nas jako teška utakmica i jako težak protivnik, izjavio je trener Nikola Drinčić na konferenciji za novinare.

Drinčić je vodio Radnički, dobro poznaje niški mentalitet, tamošnje prilike i igrače…

-Svaka utakmica za nas je kao finale i dok god bude te šanse i prilike, mi ćemo se boriti. Po prirodi sam takav, neću odustati sigurno. Što se tiče Radničkog, da poznajem ih, čini mi se da je ostalo četiri, pet igrača, dok sam ja još bio trener. Znam njihov mentalitet. Pavlović, Vitas, Milosavljević, da ne nabrajam dalje, uglavnom ozbiljni igrači i znam šta od njih, kao trener suprotnog tabora, mogu da očekujem, istakao je strateg Čarapana.

Na pitanje novinara – da li uopšte postoji šansa za opstanak i kakva je kalkulacija, Drinčić je odgovorio:

-Ukoliko uspemo da dočekamo plej – aut otprilike na nekih sedam bodova, da kažemo na dve i po pobede, mi smo u igri. Generalno, ja kao igrač i trener nikad nisam odustajao, pogotvo otkako sam krenuo da se bavim ovim poslom. Ja nisam krenuo sa nekog velikog nivoa. Moj put je uvek bio trnovit i nikada se nisam predavao. Nisam pridavao značaj nekim drugim stvarima, verujem u sebe, verujem u igrače koje treniram. Da nije njih, sigurno bi moje razmišljanje bilo drugačije. Stvarno rade sjajno. Da li izostaje rezultat, da – izostaje. Ovo je Srbija, ovde se gleda samo rezultat, nadam se da ćemo se pokrenuti i sa te tačke. Generalno, nećemo odustati, dok postoji i promil šansi.

Novajlija Jovan Ilić pred sutrašnju utakmicu je poručio:

-Do sada u karijeri sam bio u nekim ekipama gde je situacija bila slična, ili bolja, ali nigde atmosfera u svlačionici nije bila kao ovde. Momci su sjajni, atmosfera je odlična, dobro treniramo. Složio bih se sa trenerom da je ovo finale za nas. Nismo počeli sezonu kako smo hteli, rezultatski, ali mislim da igramo dobar fudbal. Moramo da pokažemo karakter na ovoj utakmici i da se nadamo pobedi.

Očekuje se da će u Kruševac doći veliki broj pristalica Radničkog, pa pouzdani vezista apeluje na publiku:

-Pozivam navijače da dođu u što većem broju i da veruju, kao i mi!



