Srbija zajedno sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom u Ligi nacija
LIGA NACIJA
NAGELSMAN STRAHUJE OD GOSTOVANJA SRBIJI: Evo šta brine selektora Nemačke...
Fudbalska reprezentacija Nemačke biće jedan od rivala selekciji Srbije u grupi B, divizije A Lige nacija.
Jasno je da je za "pancere" Holandija najveći protivnik u grupi, a to je potvrdio i selektor Nemačke Julijan Nagelsman.
"To je sjajna ekipa sa mnogo vrhunskih igrača. Utakmice protiv Holandije uvek nose posebnu težinu i istoriju", rekao je Nagelsman.
Što se tiče Srbije i Grčke, prema Nagelsmanovom mišljenju gostujući teren biće izuzetno težak-
"Gostovanja će biti posebno izazovna zbog strastvenih navijača", smatra selektor Nemačke
Srbija će ugostiti Nemce u pretposlednjem kolu 13. novembra ove godine.
