Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Nemačke biće jedan od rivala selekciji Srbije u grupi B, divizije A Lige nacija.

Jasno je da je za "pancere" Holandija najveći protivnik u grupi, a to je potvrdio i selektor Nemačke Julijan Nagelsman.

"To je sjajna ekipa sa mnogo vrhunskih igrača. Utakmice protiv Holandije uvek nose posebnu težinu i istoriju", rekao je Nagelsman.

Što se tiče Srbije i Grčke, prema Nagelsmanovom mišljenju gostujući teren biće izuzetno težak-

"Gostovanja će biti posebno izazovna zbog strastvenih navijača", smatra selektor Nemačke

Bruno Fernando izjava pred Real Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija će ugostiti Nemce u pretposlednjem kolu 13. novembra ove godine.

Ne propustiteFudbalKAKAV PAKAO ČEKA SRBIJU U OKTOBRU! Orlovi saznali raspored u Ligi nacija, ova tri dana će biti najteži ispit za našu reprezentaciju
srbija-letonija-522880.JPG
FudbalOGLASIO SE KAPITEN ORLOVA POSLE ŽREBA ZA LIGU NACIJA: Poruka Aleksandra Mitrovića odjekuje Srbijom: "Učinićemo sve da odigramo dobre utakmice!"
Aleksandar Mitrović
FudbalPRVE REČI VELJKA PAUNOVIĆA NAKON ŽREBA ZA LIGU NACIJA! Dobili smo teške protivnike, a selektor poručuje: "Jaka grupa, ali mi smo jaki, treba da verujemo u sebe"
Veljko Paunović
FudbalSRBIJA MOŽE I NA HRVATSKU! Orlovi će danas dobiti rivale u Ligi nacija: Evo ko su potencijalni protivnici naše reprezentacije! Čeka nas pakao!
Orlovi

Angelina Topić posle trijumfa na Mitingu u Beogradu Izvor: Kurir