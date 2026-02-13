Slušaj vest

Na sastanku predstavnika Partizana, Budućnosti i Sutjeske dogovoreno je održavanje tzv. "Trijagonala" turnira između ovih klubova u čast preminulog crnogorskog fudbalera, Andrije Delibašića.

Andrija Delibašić u igračkim danima Foto: Starsport

"Trijagonal" je humanitarnog karaktera, a biće održan u Nikšiću, na stadionu kraj "Bistrice" 25. marta.

Nastupiće prvi timovi ovih ekipa, ali bez igrača koji budu imali obaveze prema nacionalnim timovima, jer je u to vreme reprezentativna pauza.

Ova trim kluba nisu slučajno odabrana.

To su tri kluba koja su obeležila Delibašićev život: u Sutjesci, u rodnom Nikšiću je počeo da trenira fudbal, potom je prešao u omladinsku školu Partizana, gde je postao prvotimac, igrao u Ligi šampiona, a po završetku karijere radio je kao sportski direktor Budućnosti iz Podgorice.

Delibašić je preminuo 19. marta prošle godine posle duge borbe sa teškom bolešću.

