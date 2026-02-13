Slušaj vest

Gosti su poveli golom Rubena Loftusa-Čika u 39. minutu, a priliku da povećaju rezultat imali su u 56. minutu, kada je Niklas Filkrug promašio kazneni udarac.

Piza je do izjednačenja stigla u 71. minutu preko Filipea Lojole, da bi pobedu Milanu doneo hrvatski fudbaler Luka Modrić u 85. minutu.

Milan je u nadoknadi vremena ostao sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Antoanu Rabiou.

Srpski fudbaler Strahinja Pavlović odigrao je ceo meč za Milan.

Milan na drugom mestu Serije A ima 53 boda, pet manje od vodećeg gradskog rivala Intera.

Piza na poslednjem, 20. mestu, ima 15 bodova.

U narednom kolu Milan dočekuje Komo, dok Piza gostuje Fjorentini.

