Fudbaleri Milana pobedili su na gostovanju ekipu Pize sa 2:1, u utakmici 25. kola italijanske Serije A.
KAD JE TEŠKO - LUKA MODRIĆ: Milan se namučio protiv fenjeraša
Gosti su poveli golom Rubena Loftusa-Čika u 39. minutu, a priliku da povećaju rezultat imali su u 56. minutu, kada je Niklas Filkrug promašio kazneni udarac.
Piza je do izjednačenja stigla u 71. minutu preko Filipea Lojole, da bi pobedu Milanu doneo hrvatski fudbaler Luka Modrić u 85. minutu.
Milan je u nadoknadi vremena ostao sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Antoanu Rabiou.
Srpski fudbaler Strahinja Pavlović odigrao je ceo meč za Milan.
Milan na drugom mestu Serije A ima 53 boda, pet manje od vodećeg gradskog rivala Intera.
Piza na poslednjem, 20. mestu, ima 15 bodova.
U narednom kolu Milan dočekuje Komo, dok Piza gostuje Fjorentini.
(Beta)
