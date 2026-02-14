Slušaj vest

OFK Beograd ima novog Holanđanina u svojim redovima.

Na Karaburmu je stigao krilni fudbaler Tajrel Vouter i potpisao ugovor do juna 2028. godine.

Tajrel Vouter na promociji u OFK Beogradu Foto: www.ofkbeograd.com

Dobra iskustva imali su u OFK Beogradu sa Holanđanima, pošto su prošlog leta angažovali Džeja Enema, bivšeg napadača Ajaksa, koji je posle šest meseci i deset golova u Superligi, otišao u Crvenu zvezdu, na šestomesečnu pozajmicu sa pravom otkupa.

Tajrel Vouter ima 23 godine i u redove OFK Beograda dolazi iz letonskog kluba RFS Riga, gde je proveo prvi deo sezone. Rođen je u Amsterdamu, a fudbalsko obrazovanje stekao je u mlađim kategorijama Tventea. Poreklom je iz Surinama. Tokom dosadašnje karijere igrao je za Volendam, Go Ahed Igls, gruzijsku Dilu Gori i kiparski Apolim Limasol.

Posle odlaska Dioga Bezere u portugalski Rio Ave Romantičari su dugo tražili pojačanje na krilnoj poziciji. Bilo je i drugih opcija, ali je Vouter izabran kao neko ko može da donese i rezultatski i finansijski benefit. Baš kao Bezera, ili potencijalno Džej Enem.

Najbolje partije Tajrel Vouter pružio je dok je igrao u Gruziji za ekipu Dila Gori, gde je na 35 mečeva, postigao 19 golova.