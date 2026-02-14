Crno-beli će biti domaćin Subotičanima u Humskoj, a utakmica će početi u 15 časova.

Partizan će pokušati da, barem na kratko, vrati prvo mesto na tabeli, a za to mu je potrebna pobeda.

Ekipa Nenada Stojakovića, čija je budućnost nepoznata, ima 50 bodova, jedan manje od prvoplasirane Crvene zvezde koja će od 17 časova igrati na nezgodnom gostovanju najprijatnijem iznenađenju Super lige Srbije, Železničaru u Pančevu.

Sa druge strane, Spartak se nalazi u lošoj situaciji, pošto je u dosadašnjem delu sezone osvojio 16 bodova i pretposlednji je na tabeli. Jasno je da bi svaki bod mogao da bude bitan za ekipu sa severa države, ali pitanje je da li je Humska pravo mesto za uzimanje bodova u ovom trenutku.