14:29

Sastav Spartaka

Miloš Kruščić, trener SPartaka, izabrao je sledećih 11 fudbalera za početak utakmice:

Vulić - Sekulić, Kolarić, Bilingi, Kažu - Kuveljić, Bešić - Tomović, Bonsu, Čejić - Linkoln.

14:27

Sastav Partizana

Trener Partizana Nenad Stojaković je odabrao sledeću startnu postavu:

Milošević - Milić, Simić, Mitrović, Roganović - Zdjelar, Dragojević - Sek, Ugrešić, Vukotić - A. Kostić.