"U svaku utakmicu ulazimo sa željom da osvojimo tri boda. Nakon poraza i remija na startu polusezone, motiv je dodatno naglašen. Svaki bod je izuzetno važan, a Mladost je ekipa sa kojom smo izjednačeni na tabeli. Očekuje nas specifičan teren, sličan onom iz prošlog kola, kao i iskusan rival koji godinama nastupa u Super ligi i neguje prepoznatljiv stil igre, uz minimalne promene u sastavu", rekao je Miljanović, a preneo klub.

On je naglasio da je tim kvalitetno radio tokom pripremnog perioda, uz napomenu da se situacija sa igračkim kadrom popravlja.

"Spremno dočekujemo meč protiv ekipe koja je, poput nas, promenljivo otvorila polusezonu. U ovom prvenstvu nema lakih utakmica, svaki rival nosi poseban izazov, a nijanse često odlučuju pobednika. Verujem da će tako biti i ovog puta", dodao je trener TSC-a.

Govoreći o zimskom prelaznom roku, Miljanović je istakao da je klub doveo igrače koji su bili potrebni ekipi.

"Zimski prelazni rok je uvek specifičan, ali smo uspeli da angažujemo fudbalere koji odgovaraju našim zahtevima. Stigla su dvojica igrača sa značajnim iskustvom u Super ligi, kao i mladi bonus fudbaleri koje ćemo postepeno uvoditi u takmičarski ritam. Očekujemo da se Bosić i Šatara brzo prilagode i potvrde svoj kvalitet. Važno je da sada imamo širu konkurenciju i da spremno dočekamo izazove koji slede", naveo je Miljanović.

U tim se vraća i defanzivac Slobodan Urošević, koji je sanirao povredu.

"Povreda je iza mene i spreman sam da pomognem ekipi. Svesni smo da je Mladost za nijansu ispred nas na tabeli i da igra na terenu koji im odgovara, ali imamo jasan plan i verujemo da iz Lučana možemo da se vratimo sa pozitivnim rezultatom", poručio je Urošević.

Utakmica između TSC-a i Mladosti igra se u nedelju, 15. februara, od 17 časova u Lučanima. TSC zauzima 11. mesto na tabeli sa 25 bodova, dok je Mladost 10. sa bodom više.

