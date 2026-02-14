Slušaj vest

Ovu informaciju je saopštio londonski klub. Tudor, koji je bez angažmana od oktobra, preuzeo je tim nakon smene Tomas Frank, u trenutku kada se Totenhem nalazi na 16. mestu Premijer lige i ima pet bodova više od zone ispadanja.

U klupskom saopštenju navodi se da Igor Tudor dolazi sa jasnim ciljem, da unapredi igru i rezultate ekipe u završnici sezone.

"Igor nam se pridružuje sa jasnim fokusom: da podigne nivo igre, donese rezultate i pomeri nas ka vrhu tabele Premijer lige. Njegov zadatak je jednostavan, da uvede organizaciju, intenzitet i takmičarski duh u odlučujućem delu takmičarske godine", navodi se u saopštenju kluba.

Tudor je poručio da je svestan odgovornosti koju preuzima.

"Velika je čast doći u klub u ovako važnom trenutku. Razumem odgovornost koja mi je ukazana i moj fokus je jasan, da donesemo veću stabilnost u igri i da u svakoj utakmici nastupamo sa jasnom idejom i odlučnošću. Ovaj tim ima kvalitet, a moj zadatak je da ga organizujem, unesem energiju i brzo unapredim rezultate", izjavio je Tudor.

Totenhem će u narednom kolu igrati protiv gradskog rivala Arsenal 22. februara. Klub će tokom leta tražiti trajno rešenje na mestu trenera.

