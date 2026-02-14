Slušaj vest

Ovu informaciju je saopštio londonski klub. Tudor, koji je bez angažmana od oktobra, preuzeo je tim nakon smene Tomas Frank, u trenutku kada se Totenhem nalazi na 16. mestu Premijer lige i ima pet bodova više od zone ispadanja.

U klupskom saopštenju navodi se da Igor Tudor dolazi sa jasnim ciljem, da unapredi igru i rezultate ekipe u završnici sezone.

"Igor nam se pridružuje sa jasnim fokusom: da podigne nivo igre, donese rezultate i pomeri nas ka vrhu tabele Premijer lige. Njegov zadatak je jednostavan, da uvede organizaciju, intenzitet i takmičarski duh u odlučujućem delu takmičarske godine", navodi se u saopštenju kluba.

Igor Tudor Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterst / Shutterstock Editorial /Profimedia, EPA-EFE/FABIO FRUSTACI, marco iacobucci / Alamy / Alamy / Profimedia

Tudor je poručio da je svestan odgovornosti koju preuzima.

"Velika je čast doći u klub u ovako važnom trenutku. Razumem odgovornost koja mi je ukazana i moj fokus je jasan, da donesemo veću stabilnost u igri i da u svakoj utakmici nastupamo sa jasnom idejom i odlučnošću. Ovaj tim ima kvalitet, a moj zadatak je da ga organizujem, unesem energiju i brzo unapredim rezultate", izjavio je Tudor.

Totenhem će u narednom kolu igrati protiv gradskog rivala Arsenal 22. februara. Klub će tokom leta tražiti trajno rešenje na mestu trenera.

Ne propustiteFudbalPARTIZAN - SPARTAK: Crno-bele pobeda vraća na prvo mesto, ali...
Partizan - Spartak
FudbalOFK BEOGRAD DOVEO NOVOG HOLANĐANINA: Momak iz Amsterdama na Karaburmi
Tajrel Vouter
FudbalZVEZDA NA NEZGODNOM GOSTOVANJU! Crveno-beli igraju protiv najprijatnijeg iznenađenja ove sezone! Evo gde i kada možete gledati utakmicu
FK Crvena zvezda
FudbalPARTIZAN SATERAN UZA ZID I MORA DA POBEDI! Crno-beli su favoriti u Humskoj, evo gde i kada možete gledati utakmicu 23. kola
radnik-partizan-619462.JPG

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram