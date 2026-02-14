Slušaj vest

Goran Vasilijević, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i osvajač svetske titule iz Tokija 1991. godine, prisetio se teških vremena u klubu, kada je bio deo uprave.

Popularni Maza, Goran Vasilijević bio je deo rukovodstva kluba, kada je predsednik FK Crvena zvezda bio Vladan Lukić.

Goran Vasilijević bivši fudbaler Crvene zvezde Foto: Printskrin/jutjub

Kad su čuli za Putina, svi bi na Marakanu

Bio je to period kada je FK Crvena zvezda imala velikih finansijskih problema. Otkrio je Goran Vasilijević i kako su se pojedini političari u to vreme prosto utrkivali da dođu na Marakanu, posebno tokom posete predsednika Rusije Vladimira Putina.

- Znate kad su se političari prvi put pojavili, kopali rukama i nogama da uđu u klub? Kad su čuli da dolazi Vladimir Putin na stadion! Tad je i predsednik države, partizanovac, "pljuvao" nas na svakom koraku, hteo da dođe. Pokušavali su da nas unakaze, ali kad se pojavila informacija da dolazi Putin, svi su hteli na Zvezdin stadion - rekao je Goran Vasilijević tokom gostovanaj u emisiji „Wish&Goal“ i nastavio:

1/8 Vidi galeriju Vladimir Putin Marakana 2011 Foto: Starsportphoto.com©/2014 Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.com©

Ovacije Putinu na Marakani

- Veliki čovek, predsednik Rusije, broj jedan u svetu. Promenio je protokol, ostao da odgleda celu utakmicu omladinaca Zvezde i Zenita. Odjednom, svi hoće u ložu! Problem je što ljudi imaju kratko pamćenje.

Da podsetimo, Vladimir Putin je posetio stadion "Rajko Mitić" 23. marta 2011. godine, gde je ispraćen ovacijama preko 25.000 ljudi posmatrao drugo poluvreme prijateljske utakmice između omladinaca Crvene zvezde i Zenita. Dočekan je skandiranjem, a utakmica je nakratko prekinuta radi njegovog ulaska u svečanu ložu.

Vladimir Putin u svečanoj loži Marakane pozdravlja publiku Foto: Starsportphoto.com©/2014 Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.com©

Putin uživao

Vladimir Putin je na stadion stigao oko 19.30 časova, na početku drugog poluvremena. Navijači su razvili transparente na ruskom jeziku i pevali pesme, dok su skandirali "Putin, Putin" i "Srbi i Rusi braća zauvek". U pratnji predsednika Rusije bio je tadašnji premijer Srbije Mirko Cvetković, a na stadionu su ga dočekali Vladan Lukić predsednik FK Crvena zvezda, Petar Škundrić, prvi čovek SD Crvena zvezda, kao i generalni sekretar fudbalskog kluba Andrija Kleut.

Ovo je bila prva poseta jednog tako visokog stranog zvaničnika stadionu Crvene zvezde, a pločica na mestu gde je sedeo Vladimir Putin i danas krasi svečanu ložu stadiona "Rajko Mitić".



