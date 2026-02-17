Slušaj vest

Almami Moreira i danas je omiljeni fudbaler kod navijača Partizana.

Njegov sin Dijego Moreira, koji je fudbalski prohodao u Humskoj, trenutno je jedan od najtraženijih mladih igrača u Evropi.

Dijego Moreira fudbaler Strazbura Foto: Icon Sport / ddp USA / Profimedia

Naslednik doktora Moa

Almami Moreira, čuveni Doktor Mo iz Humske, bio je simbol nekada moćnog i jakog Partizana. Sa crno-belima je osvojio četiri titule i tri kupa, a dok je živeo u Beogradu često ga je posećivao sin Dijego, tada petogodišnjak. Mališan je tada zbog svoje čupave frizure bio atrakcija na treninzima crno-belih.

Danas je Dijego Moreira (21) fudbaler Strazbura i jedan od najbolje ocenjenih u francuskoj Lig 1. Čini se da je već sada nadmašio slavnog oca, jer su ga ove zime opsedali brojni emisari velikih evropskih klubova, poput Atalante, Bolonje, Juventusa, Liona, PSŽ i Milana. Posebno je zanimljiva priča sa njegovim nekadašnjim klubom Čelsijem, koji je u januaru nudio čak 45.000.000 evra za Moreiru juniora.

Dijego kad je bio mali, sa ocem Almamijem u Partizanu Foto: Partizan.rs

Tata voli crno-bele

Naime, Dijego Moreira je u leto 2023. godine stigao u Čelsi kao slobodan igrač iz Benfike, upisao čak i debi u kupu protiv Vimbldona. Međutim, nekako je stalno bio u drugom planu, pa ga je klub poslao na pozajmicu u Lion, a onda u leto 2024. poslao trajno za 8.500.000 evra u Strazbur. Tu je mladi Moreira eksplodirao na mestu levog ving beka i levog krila, pa je ove sezone u 30 utakmica postigao tri gola i imao čak šest asistencija u svim takmičenjima.

Navijači Partizana sigurno sa setom gledaju utakmice mladog Moreire, a njegov otac je u jednom intervjuu otkrio da je Dijego kao klinac navijao za crno-bele.

- Nadam se da će Dijego biti bolji od mene. Svima koji me pitaju to kažem i stvarno ne očekujem ništa manje od njega. Ko zna, možda će doći u Partizan, jer mnogo voli taj klub. Rekao mi je da će igrati u Partiznu. Ja kažem zašto da ne. To bi bilo sjajno i za njega i za klub, a meni bi srce bilo puno, bio bih veoma ponosan. Ko zna, videćemo - kazao je Almami Moreira (47).

Jedva ostao živ

Valja istaći da je kao klinac Dijego Moreira igrao za Belgiju, a onda je u omladincima odlučio da brani boje Portugala. Međutim, u mladoj reprezentaciji vratio se ponovo Belgiji, za čiju A selekciju je upisao i dve utakmice prošle godine.



Kao petogodišnji dečak Dijego Moreira je jedva ostao živ. U to vreme živeo je sa majkom Emili u Liježu, u Belgiji. Imao je zdravstvene probleme sa dotokom kiseonika u pluća i usled neadekvatnog lečenja, skoro je umro. Bio je na aparatima koji su ga održavali u životu. Na svu sreću, uspeo je da se izvuče i pobedi.