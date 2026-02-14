Slušaj vest

Fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu subotički Spartak rezultatom 2:1 u utakmici 23. kola Super lige Srbije.

Crno-beli su makar privremeno zaseli na čelo tabele ispred najvećeg rivala Crvene zvezde i na najbolji način podigli samopouzdanje pred predstojeći „večiti derbi" koji je na programu narednog vikenda.

Pogledajte foto galeriju sa ove utakmice:

FK Partizan - Spartak (23. kolo Super lige Srbije) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

