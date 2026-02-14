Tesna pobeda Parnog valjka...
PARTIZAN STREPEO DO SAMOG KRAJA... Crno-beli slomili žilavi Spartak posle neviđene drame - pogledajte foto galeriju sa današnje utakmice!
Fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu subotički Spartak rezultatom 2:1 u utakmici 23. kola Super lige Srbije.
Crno-beli su makar privremeno zaseli na čelo tabele ispred najvećeg rivala Crvene zvezde i na najbolji način podigli samopouzdanje pred predstojeći „večiti derbi" koji je na programu narednog vikenda.
