POGLEDAJTE KAKO JE PARTIZAN PREŽIVEO DRAMU PROTIV SPARTAKA! Crno-beli umalo da budu šokirani u nadoknadi vremena, ovo su najzanimljviiji momenti sa utakmice!
Fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu subotički Spartak rezultatom 2:1 u utakmici 23. kola Super lige Srbije.
FK Partizan - Spartak (23. kolo Super lige Srbije) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Crno-beli su makar privremeno zaseli na čelo tabele ispred najvećeg rivala Crvene zvezde i na najbolji način podigli samopouzdanje pred predstojeći „večiti derbi" koji je na programu narednog vikenda.
Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice:
