Slušaj vest

Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu subotički Spartak sa 2:1 u utakmici 23. kola Super lige Srbije.

Međutim, malo je falilo da crno-beli upišu novi kiks u domaćem šampionatu, a kako su navijačima "pokidani" svi živci zvog loše igre njihovog omilejnog tima, ne treba da čudi što se sa tribina čulo: Nenade, odlazi!

Pogledjate:

Grobari teraju trenera Partizana: Nenade odlazi Izvor: Kurir

FK Partizan - Spartak (23. kolo Super lige Srbije) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne propustiteFudbalVEST HEM U OSMINI FINALA FA KUPA: Barton pao posle produžetaka
Vest Hem
FudbalHRVATA ČEKA "JEDNOSTAVAN" ZADATAK U PREMIJER LIGI! Čuveni trener zvanično preuzeo engleskog velikana
profimedia0877484691.jpg
FudbalDAN KAD JE VLADIMIR PUTIN GLEDAO CRVENU ZVEZDU: Čuveni fudbaler crveno-belih prisetio se 2011, a pomenuo je i tadašnjeg predsednika "partizanovca"
putinzvezda-07.jpg
FudbalPARTIZAN PREŽIVEO PRAVU DRAMU, PA SE POPEO NA PRVO MESTO NA TABELI! Crno-beli se jedva izvukli protiv Spartaka i preuzeli lidersku poziciju od Zvezde!
Partizan - Spartak

Vatromet u Humskoj Izvor: Kurir