Navijači Partizana gube strpljenje zbog loše igre fudbalera.
HUMSKOM SE ORILO: NENADE ODLAZI! Navijači Partizana su imali jasnu poruku za trenera
Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu subotički Spartak sa 2:1 u utakmici 23. kola Super lige Srbije.
Međutim, malo je falilo da crno-beli upišu novi kiks u domaćem šampionatu, a kako su navijačima "pokidani" svi živci zvog loše igre njihovog omilejnog tima, ne treba da čudi što se sa tribina čulo: Nenade, odlazi!
FK Partizan - Spartak (23. kolo Super lige Srbije) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
