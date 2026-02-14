Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu subotički Spartak sa 2:1 u utakmici 23. kola Super lige Srbije.

Međutim, malo je falilo da crno-beli upišu novi kiks u domaćem šampionatu, a kako su navijačima "pokidani" svi živci zvog loše igre njihovog omilejnog tima, ne treba da čudi što se sa tribina čulo: Nenade, odlazi!