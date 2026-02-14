Slušaj vest

Fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu Spartak iz Subotice 2:1, u 23. kolu Super lige Srbije.

Ipak, malo je falilo da crno-beli upišu novi kiks u domaćem šampionatu, a kako su navijačima "pokidani" svi živci zvog loše igre njihovog tima, jasno je zašto se sa tribina čulo: "Nenade, odlazi".

Navijači Partizana tražili su ostavku trenera, koji se posle meča oglasio i rekao:

"Hvala navijačima što su došli da nas podrže. Bitno je da smo osvojili tri boda, bili smo potpuno dominantni u prvom poluvremenu, ali smo onda u drugom malo izgubili kontrolu, pa smo na kraju uspeli psihološki da se podignemo", rekao je Nenad Stojaković.

Osvrnuo se Stojaković na povike sa tribina:

"Nije mi lako, ali kažem najvažnije je da smo osvojili tri boda i da su se igrači psihološki podigli", dodao je trener crno-belih.