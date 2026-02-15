Slušaj vest

Fudbalski klub Novi Pazar potpisao je ugovor do sa ofanzivnim vezistom Dominikom Sadijem, rečeno je u tom superligašu.

Sadi (22) je došao iz engleskog Bornmuta, a u Novom Pazaru će ostati do leta 2028. godine.

"Punih deset dana naš pravni tim je mukotrpno radio na ovom zahtevnom zadatku. Želim da se zahvalim ljudima iz Bornmuta i našem advokatu Sanelu Mašiću, koji je bio maksimalno posvećen u ovom vrlo izazovanom poduhvatu", rekao je generalni sekretar Novopazaraca Fikret Međedović.

Crvena zvezda - Novi Pazar Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Kao pozajmljen fudbaler Bornmuta, Sadi je jesenas na deset utakmica postigao dva gola za Novi Pazar.

