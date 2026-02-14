Slušaj vest

Strelci za Bajern bili su Hari Kejn iz penala u 22. i 25. i Leon Gorecka u 70. minutu.

Bajern je prvi sa 57 bodova, i ima šest više od drugoplasirane Borusije Dortmund. Verder je na 16. mestu sa 19 poena.

U narednom kolu, Bajern će dočekati Ajntraht, dok će Verder gostovati Sankt Pauliju.

Fudbaleri Bajer Leverkuzena su na svom terenu pobedili Sankt Pauli 4:0.

Golove za Bajer postigli su Džarel Kuansa u 13, Patrik Šik u 14, Edmond Tapsoba u 52. i Ernest Poku u 78. minutu.

Bajer je četvrti sa 39 bodova, a Sankt Pauli je na pretposlednjem, 17. mestu sa 17 poena.

Bajer Leverkuzen će u sledećem kolu gostovati Union Berlinu.

U ostalim mečevima, Ajntraht je na svom terenu u Frankfurtu pobedio Borusiju Menhengladbah 3:0, Hofenhajm je kao domaćin savladao Frajburg 3:0, dok je Hamburg kao domaćin pobedio Union Berlin 3:2.

(Beta)