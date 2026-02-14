Fudbaleri Fiorentine pobedili su na gostujućem terenu Komo 2:1, u 25. kolu italijanske Serije A.
"VIOLE" UTIŠALE KOMO: Fiorentina pobedila najveći hit Serije A i pokazala kako se bori za opstanak
Strelci za Fiorentinu bili su Nikolo Fajoli u 26. i Mojze Ken iz penala u 54. minutu.
Komo je do pogotka stigao autogolom Fabijana Parisija u 77. minutu.
Fiorentina je na 18. mestu sa 21 bodom, a Komo je šesti sa 41 poenom.
U narednom kolu, Fiorentina će dočekati Pizu, dok će Komo gostovati Milanu.
(Beta)
