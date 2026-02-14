Slušaj vest

Strelci za Fiorentinu bili su Nikolo Fajoli u 26. i Mojze Ken iz penala u 54. minutu.

Komo je do pogotka stigao autogolom Fabijana Parisija u 77. minutu.

Fiorentina je na 18. mestu sa 21 bodom, a Komo je šesti sa 41 poenom.

U narednom kolu, Fiorentina će dočekati Pizu, dok će Komo gostovati Milanu.

(Beta)

