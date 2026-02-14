Fudbaleri Hetafea pobedili su na svom terenu Viljareal 2:1, u utakmici 24. kola španske Primere.
BIRMANČEVIĆ SA KLUPE GLEDAO TRIJUMF HETAFEA: Viljareal se kasno probudio
Prednost Hetafeu doneo je Mauro Arambari golom iz penala u 41. minutu, a vođstvo je uvećao Martin Satrijano pogotkom u 53. minutu.
Konačan rezultat postavio je napadač Viljareala Žorž Mikautadze pogotkom u 76. minutu.
Srpski krilni napadač u ekipi Hetafea Veljko Birmančević nije ulazio u igru.
Hetafe zauzima 10. mesto na tabeli sa 29 bodova, dok je Viljareal četvrti sa 45 bodova.
Hetafe će u svojoj narednoj utakmici u Primeri dočekati Sevilju, dok će Viljareal igrati na gostujućem terenu u Valensiji protiv Levantea.
(Beta)
