Tragične vesti stižu iz Cne Gore.
Fudbal
STRAŠNA TRAGEDIJA U CRNOJ GORI: Autobus koji je prevozio fudbalere učestvovao u saobraćajnoj nesreći - ima mrtvih!
Slušaj vest
Prijateljska utakmica između Igala i Budućnosti, koja je bila zakazana za subotu u Podgorici, odložena je nakon što je autobus sa fudbalerima Igala učestvovao u saobraćajnoj nesreći.
Do nesreće je došlo na putu Nikšić - Vilusi, u mestu Spila Grahovska, oko 14 časova i 25 minuta.
U sudaru su učestvovali autobus i automobil hercegnovskih registarskih oznaka, a vozač automobila je, prema ranijim izveštajima, stradao.
Trener fudbalskog kluba Igalo, Marko Matović, potvrdio je za "Vijesti" da niko od putnika u autobusu nije povređen.
Zbog ovog tragičnog događaja, prijateljski meč protiv Budućnosti je pomeren za sutra.
Reaguj
Komentariši