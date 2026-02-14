Slušaj vest

Fudbaleri Barnlija nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala engleskog FA kupa, pošto su danas u šesnaestini finala, na svom terenu izgubili od trećeligaša Mensfilda 1:2.

Prednost Barnliju doneo je Džoš Loren golom u 21. minutu, a izjednačenje Mensfildu Ris Outs pogotkom u 53. minutu.

Pobedonosan gol za Mensfild postigao je Luis Rid u 80. minutu.

Mančester siti se plasirao u osminu finala, pošto je u šesnaestini finala, na svom terenu pobedio Salford 2:0.

Prednost Sitiju doneo je defanzivac Salforda Alfi Dorington autogolom u šestom minutu, a konačan rezultat je postavio Mark Geji pogotkom u 81. minutu.

Sautempton se plasirao u osminu finala, pošto je u šesnaestini finala, na svom terenu, posle produžetka pobedio Lester 2:1.

Prednost Sautemptonu doneo je Kajl Larin golom iz penala u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a izjednačenje Lesteru Oliver Skip pogotkom u 52. minutu.

Regularni deo meča završen je rezultatom 1:1 i utakmica je otišla u produžetak, a pobedonosan gol za Sautempton je u 109. minutu postigao Džejms Bri.

Plasman u osminu finala FA kupa ostvario je i Norič, koji je u šesnaestini finala, na svom terenu pobedio Vest Bromič Albion 3:1.

