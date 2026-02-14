Izjava Dejana Stankovića nakon pobede Crvene zvezde u Pančevu protiv Železničara - 3:0.
DEJAN STANKOVIĆ SREĆAN JER SE NIKO NIJE POVREDIO U PANČEVU: "Čeka nas paklen ritam"!
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Pančevu ekipu domaćeg Železničara rezultatom 3:0 u utakmkci 23. kola Superlige Srbije.
Nakon meča kratku izjavu je dao trener Zvezde Dejan Stanković:
- Tri boda su bila najvažnija. Prvo poluvreme je bilo kao i protiv Novog Pazara. Bilo je lošijih odluka i brinu me duge lopte koje nismo uspeli da rešimo. Čestitam domaćinu na dobroj utakmici. U drugom poluvremenu smo se popravili i najvažnije je da se niko nije povredio jer nas čeka paklen ritam - rekao je Stanković za "TV Arena sport".
