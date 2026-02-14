ČUDESAN PREOKRET VOJVODINE NA BRDU: Čukarički prokockao dva gola prednosti
Prednost Čukaričkom doneo je Uroš Miladinović pogotkom u 47. minutu, a vođstvo je uvećao defanzivac Vojvodine Siniša Tanjga autogolom u 52. minutu.
Vođstvo Čukaričkog smanjio je Njegoš Petrović golom u 56. minutu, a izjednačenje Vojvodini doneo je Milutin Vidosavljević pogotkom u 70. minutu.
Pobedonosan gol za Vojvodinu postigao je Dragan Kokanović u 81. minutu.
Trener Čukaričkog Milan Lešnjak dobio je crveni karton u 43. minutu.
Vojvodina je treća na tabeli sa 49 bodova, četiri manje od drugoplasiranog Partizana i pet manje od prvoplasirane Crvene zvezde, dok je Čukarički, nakon svog trećeg uzastopnog poraza u Super ligi Srbije, sedmi sa 30 bodova.
Vojvodina će u narednom kolu u Novom Sadu dočekati Novi Pazar, dok će Čukarički igrati na gostujućem terenu u Bačkoj Topoli protiv TSC-a.
(Beta)