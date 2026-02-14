Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na gostujućem terenu u Pančevu Železničar 3:0, u utakmici 23. kola Super lige Srbije.

Železničar - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice: