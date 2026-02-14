Crvena zvezda je prva na tabeli sa 54 boda, jednim više od drugoplasiranog Partizana, dok je Železničar četvrti sa 37 bodova.
Fudbal
KOSTOV DVA PUTA POGAĐAO, ZVEZDA PONOVO PREUZELA LIDERSKU POZICIJU NA TABELI! Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice u Pančevu! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na gostujućem terenu u Pančevu Železničar 3:0, u utakmici 23. kola Super lige Srbije.
Železničar - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice: