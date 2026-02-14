– Čestitam Zvezdi na pobedi. Jako sam ponosan na moje momke kako su izgledali večeras. Nastupili smo bez pet standardnih prvotimaca, što je na ovaj roster dosta. I to pet igrača sa najviše iskustva. Nama je prosek godina bio 21 godina – počeo je Koković.

– Jako dobro smo izgledali, pogotovo prvo poluvreme. Bili smo u visokom intenzitetu, hteli smo da ostanemo dosledni sebi, svojim principima i modelu igre. I mislim da smo to u velikoj meri uspevali. Početak drugog poluvremena, dve izgledne šanse za nas na 1:0 za Zvezdu. Da smo postigli jedan gol, dobili bismo malo na moralu i adrenalinu i poletnosti da malo duže ostanemo u utakmici. Posle 60 minuta videla se fizička dominacija Zvezde, igrači koji su motorički sposobni, za ovaj nivo fudbala dosta sposobniji od nas. Malo nas je pojeo ritam posle 60 minuta. Posle drugog gola je Zvezdi bilo dosta lakše i komfornije da igra. Probali smo izmenama da osvežimo ekipu, da zadržimo visok intenzitet u pritisku na njih. Nešto smo uspeli, nešto nismo.