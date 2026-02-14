"JAKO SAM PONOSAN NA MOJE MOMKE..." Trener Železničara zadovoljan uprkos porazu od Zvezde! Evo šta ga je posebno oduševilo
Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle poraza od Crvene zvezde rezultatom 0:3 u meču 23. kola Superlige Srbije.
– Čestitam Zvezdi na pobedi. Jako sam ponosan na moje momke kako su izgledali večeras. Nastupili smo bez pet standardnih prvotimaca, što je na ovaj roster dosta. I to pet igrača sa najviše iskustva. Nama je prosek godina bio 21 godina – počeo je Koković.
Potom je detaljnije analizirao dešavanja na terenu.
– Jako dobro smo izgledali, pogotovo prvo poluvreme. Bili smo u visokom intenzitetu, hteli smo da ostanemo dosledni sebi, svojim principima i modelu igre. I mislim da smo to u velikoj meri uspevali. Početak drugog poluvremena, dve izgledne šanse za nas na 1:0 za Zvezdu. Da smo postigli jedan gol, dobili bismo malo na moralu i adrenalinu i poletnosti da malo duže ostanemo u utakmici. Posle 60 minuta videla se fizička dominacija Zvezde, igrači koji su motorički sposobni, za ovaj nivo fudbala dosta sposobniji od nas. Malo nas je pojeo ritam posle 60 minuta. Posle drugog gola je Zvezdi bilo dosta lakše i komfornije da igra. Probali smo izmenama da osvežimo ekipu, da zadržimo visok intenzitet u pritisku na njih. Nešto smo uspeli, nešto nismo.
Za kraj, jasna poruka.
– Veliko iskustvo za moje mlade momke. Nadam se da će nam kadrovska situacija u najkraćem periodu biti bolja kako bismo mogli da ostalim rivalima suprotstavimo najbolje što imamo – zaključio je Koković.