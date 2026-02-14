Slušaj vest

Bez pauze nakon obaveza na međunarodnoj sceni, Paunović je već u subotu bio na terenima Super lige Srbije.

Zajedno sa članom stručnog štaba Miodragom Anđelkovićem, selektor je najpre pratio utakmicu u Humskoj između Partizana i Spartaka, nakon čega su se razdvojili kako bi pokrili još dva meča elitnog ranga srpskog fudbala.

Veljko Paunović Humska Partizan Foto: Fss

Anđelković je otputovao u Pančevo, gde je posmatrao duel između Železničara i Crvene zvezde, dok se Paunović uputio na Banovo brdo i beležio detalje sa susreta Čukarički – Vojvodina.

Selektor Srbije ne zna za predah i sa velikom pažnjom prati nastupe igrača koji mogu da konkurišu za mesto u nacionalnom timu. Stručni štab "orlova" na taj način već uveliko radi na selekciji i analizi pred prvo okupljanje reprezentacije u 2026. godini.

Veljko Paunović Rasim Ljajić Foto: Fss

Prve obaveze Srbiju očekuju krajem marta na Festivalu fudbala u Dohi, gde će u prijateljskim mečevima odmeriti snage protiv dva učesnika Mundijala, Katara i Saudijske Arabije, a sve u sklopu priprema za prve prave izazove i borbu za bodove u A diviziji Lige nacija, protiv Nemačke, Holandije i Grčke.