25. kolo
SERIJA! Atalanta utišala Rim i srušila Lacio!
Prednost gostima doneo je Ederson sa bele tačke. Napadala je Atalanta u nastavku meča, pa je bilo pitanje kada će duplirati prednost.
Atalanta Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Christophe SIMON / AFP / Profimedia, Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia
To je sredinom drugog poluvremena učinio Zalevski, koji lepim pogotkom savladao Provedela.
Tim iz Bergama je iskoristio kiks Koma, koji je poražen od Fiorentine, i zaposela je šestu poziciju koja vodi u Evropu.
