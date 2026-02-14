Slušaj vest

Fudbaleri Atalante savladali su Lacio sa 2:0 u okviru 25. kola Serije A.

Prednost gostima doneo je Ederson sa bele tačke. Napadala je Atalanta u nastavku meča, pa je bilo pitanje kada će duplirati prednost.

To je sredinom drugog poluvremena učinio Zalevski, koji lepim pogotkom savladao Provedela.

Tim iz Bergama je iskoristio kiks Koma, koji je poražen od Fiorentine, i zaposela je šestu poziciju koja vodi u Evropu.

