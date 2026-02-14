Slušaj vest

Fudbaleri Atalante savladali su Lacio sa 2:0 u okviru 25. kola Serije A.

Prednost gostima doneo je Ederson sa bele tačke. Napadala je Atalanta u nastavku meča, pa je bilo pitanje kada će duplirati prednost.

Atalanta Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Christophe SIMON / AFP / Profimedia, Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia

To je sredinom drugog poluvremena učinio Zalevski, koji lepim pogotkom savladao Provedela.

Tim iz Bergama je iskoristio kiks Koma, koji je poražen od Fiorentine, i zaposela je šestu poziciju koja vodi u Evropu.

