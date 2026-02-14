Slušaj vest

Prednost Čukaričkom doneo je Uroš Miladinović pogotkom u 47. minutu, a vođstvo je uvećao defanzivac Vojvodine Siniša Tanjga autogolom u 52. minutu.

Vođstvo Čukaričkog smanjio je Njegoš Petrović golom u 56. minutu, a izjednačenje Vojvodini doneo je Milutin Vidosavljević pogotkom u 70. minutu.

Baka Prase dobio 60.000 evra na kladionici

Pobedonosan gol za Vojvodinu postigao je Dragan Kokanović u 81. minutu.

Ovaj meč na Banovom brdu poznati srpski Jutjuber i influenser Baka Prase, koji je pre utakmice odigrao tiket i uplatio čak milion dinara na pobedu Vojvodine. Sa kvotom 2.40, preokret na terenu mu je doneo zaradu od 2.400.000 dinara.