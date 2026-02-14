Fudbaleri Vojvodine pobedili su danas na gostujućem terenu u Beogradu Čukarički 3:2, u utakmici 23. kola Super lige Srbije, i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf u državnom prvenstvu.
BAKA PRASE GLEDAO ČUDESAN PREOKRET VOŠE NA BRDU I UZEO MILIONE! Jutjuber objavio dobitan tiket i "zapalio" Instagram - pogledajte njegovu reakciju posle meča!
Prednost Čukaričkom doneo je Uroš Miladinović pogotkom u 47. minutu, a vođstvo je uvećao defanzivac Vojvodine Siniša Tanjga autogolom u 52. minutu.
Vođstvo Čukaričkog smanjio je Njegoš Petrović golom u 56. minutu, a izjednačenje Vojvodini doneo je Milutin Vidosavljević pogotkom u 70. minutu.
Baka Prase dobio 60.000 evra na kladionici Foto: Printscreen Instagram
Pobedonosan gol za Vojvodinu postigao je Dragan Kokanović u 81. minutu.
Ovaj meč na Banovom brdu poznati srpski Jutjuber i influenser Baka Prase, koji je pre utakmice odigrao tiket i uplatio čak milion dinara na pobedu Vojvodine. Sa kvotom 2.40, preokret na terenu mu je doneo zaradu od 2.400.000 dinara.
Foto: Screenshot / Instagram
