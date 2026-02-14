Slušaj vest

Bilo je svega i svačega, preokreta, lepih golova, ali i spornih situacija, a jedna takva se desila u 71. minutu, u akciji posle koje je Vidosavljević postigao izjednačujući pogodak.

Naime, posle auta za Vojvodinu duboko u polovini terena Čukaričkog, gostujući igrač ga je brzo izveo, ali skoro sa polovine terena, gotovo deset metara od mesta na kojem je trebalo to da učini.

Nije reagovao glavni sudija Miloš Milanović, niti pomoćnik, doduše jeste četvrti sudija Marko Ivković, koji je rukom zadržavao igrača Vojvodine, u želji da ga vrati nazad...

Pogledajte kako je to izgledalo:

Sporna situacija na meču Čukarički Vojvodina Izvor: Kurir

Ne propustiteFudbalBAKA PRASE GLEDAO ČUDESAN PREOKRET VOŠE NA BRDU I UZEO MILIONE! Jutjuber objavio dobitan tiket i "zapalio" Instagram - pogledajte njegovu reakciju posle meča!
cukaricki-vojvodina-28756339.JPG
FudbalSNEŽNI BEOGRADSKI DERBI U ZAJEČARU: OFK Beograd na belom pokrivaču savladao Čukarički
OFK Beograd, Čukarički, Super liga Srbije
FudbalRADI SE O DVOJICI "BONUS" IGRAČA! Veljko Radosavljević i Matija Marsenić na dvojnoj registraciji u Vršcu
IMG_0830-1024x683.jpg
FudbalREPREZENTATIVAC MALTE NAPUSTIO BANOVO BRDO! Pol Embong na pozajmici u Florijani
Pol Embong

Penal na Čukarički - Radnički Izvor: Arena 1 Premium