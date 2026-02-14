Fudbaleri Vojvodine pobedili su danas na gostujućem terenu u Beogradu Čukarički rezultatom 3:2 u utakmici 23. kola Super lige Srbije.
DA LI JE ČUKARIČKI OŠTEĆEN PROTIV VOJVODINE?! Pojavio se snimak sporne situacije iz koje je Voša postigla gol! Pogledajte o čemu se radi! VIDEO
Bilo je svega i svačega, preokreta, lepih golova, ali i spornih situacija, a jedna takva se desila u 71. minutu, u akciji posle koje je Vidosavljević postigao izjednačujući pogodak.
Naime, posle auta za Vojvodinu duboko u polovini terena Čukaričkog, gostujući igrač ga je brzo izveo, ali skoro sa polovine terena, gotovo deset metara od mesta na kojem je trebalo to da učini.
Nije reagovao glavni sudija Miloš Milanović, niti pomoćnik, doduše jeste četvrti sudija Marko Ivković, koji je rukom zadržavao igrača Vojvodine, u želji da ga vrati nazad...
Pogledajte kako je to izgledalo:
