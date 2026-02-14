Slušaj vest

Fudbaleri Lila i Bresta remizirali su 1:1 u okviru 22. kola Lige 1.

Doge dva meseca ne znaju za pobedu u domaćem prvenstvu, a za to vreme su slavile samo jednom - protiv Frajburga u Ligi Evrope.

FK Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT

I sada je Lil bio blizu poraza, pošto je Brest poveo preko Labua Laskarija u 58. minutu.

Uspeo je domaćin da poravna rezultat preko Perina u 71. minutu, ali nije mogao da dođe i do tri boda.

Neće Lil dočekati Crvenu zvezdu u dobrom raspoloženju, s obzirom da je u velikoj krizi rezultata, što bi srpski šampion mogao da iskoristi u četvrtak kada dolazi u Francusku.

Ne propustiteTenisKURIR OTKRIVA DETALJE! Poslednje informacije o stanju Darka Jevtića! Lekari mu se bore za život nakon jezive nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica!
saobracajka_orlovaca_13022026_0008 (1) copy.jpg
FudbalDA LI JE ČUKARIČKI OŠTEĆEN PROTIV VOJVODINE?! Pojavio se snimak sporne situacije iz koje je Voša postigla gol! Pogledajte o čemu se radi! VIDEO
cukaricki-vojvodina-28756910.JPG
TenisCICIPAS ŠOKIRAO PRIZNANJEM! OTKRIO JE KAKO GA FEDERER I NADAL NATERALI DA PIJE! Tu noć neće nikada zaboraviti - prava ludnica je nastala kada se popeo na sto!
profimedia-1067642689.jpg
Ostali sportoviKAKVA ZAVRŠNICA! SRBIN "UDAVIO" PROTOVNIKA U PIONIRU! Ognjen Mićović slavio na brutalan način - pogledajte kako je došao do pobede! VIDEO
Screenshot 2026-02-14 204917.jpg

BONUS VIDEO:

Sporna situacija na meču Čukarički Vojvodina Izvor: Kurir