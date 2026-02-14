Odlična vest pred Lil.
AJDE, ZVEZDO, MOŽEŠ TI TO! Dobre vesti za crveno-bele stigle iz Francuske!
Fudbaleri Lila i Bresta remizirali su 1:1 u okviru 22. kola Lige 1.
Doge dva meseca ne znaju za pobedu u domaćem prvenstvu, a za to vreme su slavile samo jednom - protiv Frajburga u Ligi Evrope.
FK Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT
I sada je Lil bio blizu poraza, pošto je Brest poveo preko Labua Laskarija u 58. minutu.
Uspeo je domaćin da poravna rezultat preko Perina u 71. minutu, ali nije mogao da dođe i do tri boda.
Neće Lil dočekati Crvenu zvezdu u dobrom raspoloženju, s obzirom da je u velikoj krizi rezultata, što bi srpski šampion mogao da iskoristi u četvrtak kada dolazi u Francusku.
