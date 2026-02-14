Slušaj vest

Prednost Sevilji doneo je Džibril Sou golom u 42. minutu, a izjednačenje Alavesu Toni Martines pogotkom u 60. minutu.

Gol koji je postigao napadač Alavesa Lukas Boje u 65. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Sevilja je od 16. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Huanlu Sančes.

Crvene kartone dobili su i trener Sevilje Matijas Almejda, u 85. minutu, i igrač domaćeg tima Žoan Žordan, koji je tad bio van igre, u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski vezista Nemanja Gudelj odigrao je celu utakmicu za Sevilju.

Oba kluba imaju po 26 bodova, Sevilja zauzima 12. mesto na tabeli, dok se Alaves nalazi na 13. poziciji.

Sevilja će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Hetafea, dok će Alaves u Vitoriji dočekati Đironu.

