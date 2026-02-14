Slušaj vest

Fudbaleri Intera pobedili su večeras na svom terenu u Milanu Juventus 3:2, u utakmici 25. kola Serije A, i zabeležili svoj šesti uzastopni trijumf u italijanskom prvenstvu.

Prednost Interu doneo je defanzivac Juventusa Andrea Kambijaso autogolom u 17. minutu, da bi isti igrač doneo i izjednačenje timu iz Torina pogotkom u 26. minutu.

Lautaro Martinez na meču Inter - Bajern Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia

Vođstvo Interu vratio je Frančesko Pio Espozito golom u 76. minutu, a izjednačenje Juventusu Manuel Lokateli pogotkom u 83. minutu.

Pobedonosan gol za Inter postigao je Pjotr Zjelinjski u 90. minutu.

Juventus je od 42. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Pjer Kalulu.

Srpski krilni igrač u ekipi Juventusa Filip Kostić nije ulazio u igru.

Inter je prvi na tabeli sa 61 bodom, osam više i utakmicom više od drugoplasiranog Milana, dok je Juventus peti sa 46 bodova.

Inter će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Lečea, dok će Juventus u Torinu dočekati Komo.

