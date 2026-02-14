Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida savladali su Real Sosijedad sa 4:1 u okviru 24. kola La Lige.

Real su do pobede predvodili Vinisijus Žunior sa dva gola iz dva penala, a Federiko Valverde i Gonzalo Garsija su dodali po gol.

Posle ove pobede, Real je bar privremeno pretekao Barselonu i preuzeo vrh španskog prvenstva. Barselona svoju utakmicu tekućeg kola igra u ponedeljak protiv Đirone.

Garsija je doveo Real u vođstvo u petom minutu. Dočekao je sjajan centaršut Trenta Aleksander-Arnolda i lepim prvim dodirom postigao gol za vođstvo svog tima.

Međutim, Sosijedad je ubrzo izjednačio. U 21. minutu, Mikel Ojarzabal je bio precizan sa bele tačke, a nakon njegovog gola, Vinisijus je ubrzo na isti način vratio vođstvo Realu. Pogledajte njegov gol.

Federiko Valverde je povećao rezultat na 3:1. Urugvajac je postigao fantastičan gol sa ivice šesnaesterca, preokrenuvši utakmicu za Real Madrid. Na početku drugog poluvremena, Vinisijus je ponovo bio precizan sa bele tačke, postavivši konačan rezultat tim golom.

