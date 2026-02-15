Slušaj vest

Fantastične igre Vojvodine se nastavljaju! Tim iz Novog Sada još jednom je pokazao srce, karakter i borbenost, ostvarivši veliki preokret protiv Čukaričkog i slavivši rezultatom 3:2 (0:0). Rival je vodio 2:0, ali onda je “stara dama” pokazala da je ovaj tim satkan od pobednika.

Igrači su izgarali na terenu, nisu pomišljali na predaju i na kraju je stigla nagrada u vidu nova tri boda – za maksimalan učinak u drugom delu sezone.

- Zaista je bila zahtevna utakmica, ali ova pobeda mnogo znači. Pokazali smo da možemo da se borimo čak i kada stvari ne idu po planu. Svaki bod je važan, a ovakav preokret nam daje dodatnu snagu i samopouzdanje za nastavak sezone - rekao je Đorđe Crnomarković, stameni štoper Vojvodine.

Ni kada je na semaforu stajalo Čukarički 2, Vojvodina 0, ekipa nije odustajala. Naprotiv...

- Verovali smo. Ako damo taj prvi gol, utakmica je i dalje u našim rukama. Šef je bio smiren, dao nam je jasne instrukcije i verovao u nas. To nam je dodatno dalo motivaciju.

Gol za izjednačenje značio je dodatnu injekciju samopouzdanja.

- Apsolutno, tada smo zaista osetili da možemo da okrenemo utakmicu. Na terenu se videlo da momci imaju srce i želju, i to je ono što je na kraju presudilo. Protiv Čukaričkog su svi izgarali i pokazali karakter, što je najvažnije.

Uz Vošu su bili i verni navijači, a naredni meč je idealna prilika da se još više ispuni “Karađorđe”.

- Želim da se zahvalim svima koji nas bodre i da pozovem navijače da dođu i na narednu utakmicu protiv Novog Pazara. Vaša podrška je neprocenjiva i zajedno možemo da zabeležimo novu pobedu - rekao je Crnomarković.