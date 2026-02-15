Slušaj vest

Fudbaleri Intera zabeležili su šesti uzastopni trijumf, pošto su sinoć na svom terenu savladali Juventus rezulatatom 3:2 u 25. kolu Serije A.

Domaćin je do trijumfa stigao golom Pjotra Zjelinskog u 90. minutu utakmice.

U Juventusu smatraju da su arbitri direktno uticali na ishod ovog meča, pa traže hitnu ostavku predsednika sudijske komisije Serije A Đanluke Rokija.

Sukob u tunelu

U finišu prvog poluvremena arbitar Sederiko La Pena pokazao je drugi žuti karton Pjeru Kaluluu zbog, kako tvrde u Juventusu, nepostojećeg prekršaja nad Bastonijem.

Trener i čelnici torinskog kluba pobesneli su zbog odluke sudije, pa je u tunelu došlo do žestokog verbalnog obračuna, koji umalo nije prerastao i u fizički.

Spaleti je napao arbitra i zvaničnika Intera Rikarda Ferija, a uputio je i nekoliko teških reči na račun direktora Intera Bapea Morate. Sudiju je žestoko izvređao i izvršni Direktor Damien Komoli, a u gužvu se uključio i legendarni Đorđo Kjelini.

"Ovo ne može nigde da se radi. Toga nema nigde na svetu" urlao je Kjelini.

Malo je nedostajalo da dođe i do fizičkog obračuna između sportskog direktora Juvenstusa Frančeska Modesta i funkcionera domaćeg tima Rikarda Ferija.

Nakon meča Spaleti se nije pojavio na konferenciji za medije, umesto njega pred novinare su izašli Komoli i Kjelini i zatražili momentalnu ostavku Đanluke Rokija zbog "sramotnog i neprihvatljivog" suđenja.