SPEKTAKULARNO - POGLEDAJTE PROJEKTIL IZ SLOBODNJAKA PROSLAVLJENOG ASA! Uskoro će zagaziti u petu deceniju, a i dalje buši mreže iz ogromne udaljenosti! (VIDEO)
Proslavljeni brazilski fudbaler Hulk ostaće upamćen po nestvarno snažnom udarcu levom nogom.
Atletiko Mineiro slavio je protiv Itabirita rezultatom 7:2, a centralna figura meča bio je iskusni Hulk.
Proslavljeni as, koji će ove godine proslaviti svoj 40. rođendan, postigao je het-trik na ovom meču, a gol koji je dao iz slobodnjaka oduševio je ljubitelje fudbala širom planete.
Raspalio je loptu svojom ubitačnom levicom iz velike udaljenosti i "probušio" mrežu.
Pogledajte majstoriju za TV špice:
