Atletiko Mineiro slavio je protiv Itabirita rezultatom 7:2, a centralna figura meča bio je iskusni Hulk.

Proslavljeni as, koji će ove godine proslaviti svoj 40. rođendan, postigao je het-trik na ovom meču, a gol koji je dao iz slobodnjaka oduševio je ljubitelje fudbala širom planete.