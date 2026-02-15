Slušaj vest

Proslavljeni brazilski fudbaler Hulk ostaće upamćen po nestvarno snažnom udarcu levom nogom.

Atletiko Mineiro slavio je protiv Itabirita rezultatom 7:2, a centralna figura meča bio je iskusni Hulk.

Proslavljeni as, koji će ove godine proslaviti svoj 40. rođendan, postigao je het-trik na ovom meču, a gol koji je dao iz slobodnjaka oduševio je ljubitelje fudbala širom planete.

Raspalio je loptu svojom ubitačnom levicom iz velike udaljenosti i "probušio" mrežu.

Pogledajte majstoriju za TV špice:

